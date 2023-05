Deutscher Gewerkschaftsbund Foto: Christoph Soeder/dpa up-down up-down Soziales DGB: Grundsicherung würde 294.000 Kindern im Land helfen Von dpa | 09.05.2023, 11:53 Uhr

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Niedersachsen hat die Bundesregierung aufgerufen, die angekündigte Kindergrundsicherung umzusetzen. Landesweit könnten davon mehr als 294.000 Kinder und Jugendliche profitieren, teilte der DGB-Bezirk am Dienstag mit. „Die Ampel-Koalition in Berlin muss sich jetzt endlich auf eine Kindergrundsicherung verständigen und ausreichend Geld dafür bereitstellen. Denn die Familien mit geringem Einkommen in Niedersachsen brauchen dringend mehr Unterstützung für ein gutes Aufwachsen ihrer Kinder“, sagte DGB-Bezirkschef Mehrdad Payandeh.