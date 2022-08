ARCHIV - Ein Techniker demonstriert bei einer Kontrolle von Verkehrsteilnehmern ein Drogentestgerät. Foto: Axel Heimken/dpa/Symbolbild FOTO: Axel Heimken up-down up-down Fachtagung Deutscher Verkehrsgerichtstag wird in Goslar eröffnet Von dpa | 17.08.2022, 03:35 Uhr

In Goslar beginnt am Mittwoch der Deutsche Verkehrsgerichtstag. Drei Tage lang debattieren Fachleute aus Justiz, Wissenschaft, Behörden und Verbänden über Themen des Verkehrsrechts, wie die Veranstalter mitteilten. Der jährliche Kongress zählt zu den wichtigsten Treffen von Verkehrssicherheitsexperten in Deutschland. Er endet am Freitag mit Empfehlungen an den Gesetzgeber.