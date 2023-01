Lotto-Spiel Foto: Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Glücksspiel Deutscher Lotto- und Totoblock veröffentlicht 2022-Bilanz Von dpa | 04.01.2023, 02:48 Uhr

Der Deutsche Lotto- und Totoblock wird am Mittwoch die Zahl der Lotto-Millionäre aus dem vergangenen Jahr bekanntgeben. Am Sitz der Lotteriegesellschaft Lotto Niedersachsen in Hannover stellt der DLTB die bundesweite Bilanz für 2022 vor. Es wird auch veröffentlicht, wie hoch der höchste Gewinn ausfiel und in welches Bundesland die meisten Millionengewinne geflossen sind.