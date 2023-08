Unterstützung Deutsche Löschflugzeuge bei Bränden nahe Athen im Einsatz Von dpa | 23.08.2023, 10:37 Uhr | Update vor 16 Min. Waldbrände in Griechenland Foto: Marios Lolos/XinHua/dpa up-down up-down

Die zwei deutschen Löschflugzeuge, die am Dienstag im Rahmen des Katastrophenschutz-Mechanismus der EU nach Griechenland geschickt wurden, sind am Mittwoch bei den Bränden nordwestlich der Hauptstadt Athen zum Einsatz gekommen. Sie kämpften gegen die Brände am Gebirge Parnitha, wo einem Polizeisprecher zufolge am Morgen insgesamt 65 Löschzüge sowie sieben Löschflieger und acht Hubschrauber im Einsatz waren.