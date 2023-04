Deutscher Jazzpreis Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild up-down up-down Musik Deutsche Jazzpreise verliehen: Zwei Metropolen liegen vorn Von dpa | 27.04.2023, 19:43 Uhr

Musiker aus Berlin und New York hatten beim Deutschen Jazzpreis 2023 die Nase vorn: Die Sängerin und Performerin Sanni Est aus Berlin ist am Donnerstag als deutsche Künstlerin des Jahres geehrt worden. Auch die Band des Jahres aus Deutschland, die Insomnia Brass Band, stammt aus der Hauptstadt. Mit der Eröffnung der Fachmesse Jazzahead! in Bremen wurden die Preise in 31 Kategorien verliehen. Jede ist mit 10.000 Euro dotiert.