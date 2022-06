Einsatz für den blauen Planeten: Insektenforscher Dr. Martin Sorg, die Geschwister Trappmann als Geschäftsführende der Blechwarenfabrik Limburg und Klima-Ökonom Prof. Dr. Ottmar Edenhofer (von links, vordere Reihe) sind seitens der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) durch die DBU-Kuratoriumsvorsitzende Rita Schwarzelühr-Sutter (hintere Reihe, rechts) sowie DBU-Generalsekretär Alexander Bonde mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet worden. FOTO: Peter Himsel/DBU up-down up-down Deutsche Bundesstiftung Umwelt 500.000 Euro für herausragende Umweltideen vergeben Von Lars Laue | 25.10.2020, 12:30 Uhr

Eine der wichtigsten Umweltauszeichnungen Europas wurde am Sonntag in Hannover verliehen: Der Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Eigentlich wollte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier persönlich vor Ort sein, doch in Corona-Zeiten ist vieles anders.