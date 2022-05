Der Ärztetag wird im Konzerthaus "Die Glocke" eröffnet. Foto: Sina Schuldt/dpa FOTO: Sina Schuldt Krisenhilfe Deutsche Ärzte sichern Kollegen in Ukraine Solidarität zu Von dpa | 24.05.2022, 12:52 Uhr

Die deutsche Ärzteschaft hat russische Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen im Krieg in der Ukraine verurteilt und den Medizinern des Landes Solidarität zugesichert. Ärztepräsident Klaus Reinhardt sagte am Dienstag beim Deutschen Ärztetag in Bremen, die Gedanken seien bei den Kolleginnen und Kollegen, die im Kriegsgebiet ihr Leben aufs Spiel setzten, um anderen zu helfen. Die Angriffe der russischen Armee kosteten zahllose Menschenleben und verursachten unvorstellbares menschliches Leid in der Zivilbevölkerung.