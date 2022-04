ARCHIV - Die deutsch-ungarische Schriftstellerin Terezia Mora. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild FOTO: Frank Rumpenhorst Verleihung Deutsch-polnischer Literaturpreis an Bator und Mora Von dpa | 23.04.2022, 14:54 Uhr

Der deutsch-polnische Samuel-Bogumil-Linde-Literaturpreis wird in diesem Jahr an die polnische Schriftstellerin und Publizistin Joanna Bator und an die deutschsprachige ungarische Schriftstellerin, Drehbuchautorin und Übersetzerin Terézia Mora vergeben. Wie die Stadt Göttingen am Samstag mitteilte, soll der mit zweimal 5000 Euro dotierte Preis am 26. Juni in Torun, der polnischen Partnerstadt von Göttingen, verliehen werden. Der Preis wird zum 26. Mal vergeben.