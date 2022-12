Sonnenaufgang am Brocken Foto: Matthias Bein/dpa/Archivbild up-down up-down Gedenkveranstaltung Deutsch-deutsche Grenzöffnung auf dem Brocken vor 33 Jahren Von dpa | 03.12.2022, 08:53 Uhr

Im Oberharz soll am Samstag an die Öffnung der deutsch-deutschen Grenze auf dem 1141 Meter hohen Brocken erinnert werden. Zu der jährlichen Gedenkveranstaltung auf dem höchsten Gipfel des Harzes hat der Heimat-, Wander- und Naturschutzbund Harzklub geladen. Seinen Angaben zufolge soll es parallel zwei Wanderungen auf das Brockenplateau geben, wo ein Gedenkstein an die Öffnung der Brocken-Grenzanlage erinnert. Die Wanderungen sollen zeitgleich in Schierke (Sachsen-Anhalt) und in Torfhaus (Niedersachsen) starten. An der Veranstaltung will auch Wernigerodes Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD) teilnehmen.