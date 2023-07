Wetter im Nordwesten Foto: Felix Kästle/dpa/Symbolbild up-down up-down Deutscher Wetterdienst Deutlich über 30 Grad zum Ferienstart Von dpa | 09.07.2023, 15:27 Uhr

Am ersten Wochenende der Sommerferien in Niedersachsen und Bremen stiegen die Temperaturen auf deutlich über 30 Grad bei schwüler Luft. Bis zum Mittag zeigten sich am Himmel nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes kaum Wolken. Später sollten erste Wolken und Gewitter von Westen über das Gebiet ziehen. Die Höchstwerte sollten demnach bei bis zu 36 Grad liegen. Am Samstag lagen die Temperaturen etwas niedriger bei trockener Luft. Auf Webcams waren bereits am frühen Vormittag Besucher an den Küstenstränden zu sehen.