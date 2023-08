DLRG Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Notfälle Der Badesommer und die Badetoten: DLRG zieht Zwischenbilanz Von dpa | 02.08.2023, 17:35 Uhr | Update vor 1 Std.

Allein in diesem Juni hat es bundesweit eine ganze Reihe tödlicher Badeunfälle gegeben - im vergangenen Jahr sind mindestens 355 Menschen ertrunken. Das bedeutete erstmals seit vier Jahren einen Anstieg der tödlichen Unfälle im Wasser. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), die an vielen Stränden an Nord- und Ostsee sowie an den Binnenseen für die Sicherheit der Badegäste sorgt, warnt regelmäßig vor Gefahren beim Baden. Am Donnerstag (11.00 Uhr) ziehen die Lebensretter eine Zwischenbilanz zu den tödlichen Badeunfällen im laufenden Jahr.