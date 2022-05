Demonstranten beteiligen sich an einer Sitzblockade an einer Zufahrt zum Schützenplatz. Foto: Moritz Frankenberg/dpa FOTO: Moritz Frankenberg Hannover Demonstranten protestieren gegen AfD-Landesparteitag Von dpa | 28.05.2022, 15:43 Uhr | Update vor 41 Min.

Gegen den Landesparteitag der AfD Niedersachsen haben am Samstag nach Angaben der Polizei bis zu 250 Menschen in Hannover demonstriert. Die angemeldeten Versammlungen bei teils regnerischem Wetter seien friedlich geblieben, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) sprach von mehreren Hundert Menschen, die sich zu einer Demonstration des Bündnisses „bunt statt braun“ versammelten. Zu den Rednern der Kundgebung zählte demnach auch Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Mehrere Rednerinnen und Redner forderten demnach, die AfD bei der Landtagswahl 2022 abzuwählen.