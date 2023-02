Schüsse auf Autofahrerin in Delmenhorst: Ein Geschoss hat auf der Fahrerseite die Scheibe durchschlagen. Foto: Jörn Hüneke/TNN/dpa up-down up-down Angriff in Delmenhorst Mann schießt Frau vor ihren Kindern in den Kopf: Was wir bislang wissen , dpa und | 11.02.2023, 13:43 Uhr Von Maximilian Matthies Kai Hasse | 11.02.2023, 13:43 Uhr

Ein Mann hat in Delmenhorst einen Schuss auf ein fahrendes Auto abgegeben und dabei die 35 Jahre alte Fahrerin schwer am Kopf verletzt. Drei Kinder des Opfers mussten den Vorfall mit ansehen. Was über den Angriff bekannt ist.