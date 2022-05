Bei einem schweren Verkehrsunfall ist in Delmenhorst ein Auto laut Polizei in eine Menschenmenge geraten. FOTO: imago images/Eibner Schwerer Verkehrsunfall Auto gerät bei Unfall in Delmenhorst in Menschenmenge Von Maximilian Matthies | 17.05.2022, 12:08 Uhr | Update vor 3 Min.

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist ein Auto in Delmenhorst in eine Menschenmenge geraten. Mehrere Personen an einer Bushaltestelle wurden dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.