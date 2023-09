Gastronomie Dehoga fordert dauerhaft reduzierten Mehrwertsteuersatz Von dpa | 04.09.2023, 06:40 Uhr | Update vor 1 Std. Gastronomie in Niedersachsen Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild up-down up-down

In wenigen Monaten läuft der reduzierte Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie aus. Viele Seiten in Deutschland fordern angesichts vieler Herausforderungen eine Verlängerung. So auch in Niedersachsen.