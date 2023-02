Bundestagsdebatte zu Minderheitensprachen Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa/Archivbild up-down up-down Bundestag Debatte über Minderheitensprachen auf Platt und Dänisch Von dpa | 28.02.2023, 06:38 Uhr

Auf Plattdeutsch, Friesisch und Dänisch wollen Abgeordnete im Bundestag am kommenden Donnerstag über den Schutz der in Deutschland anerkannten Minderheitensprachen debattieren. Anlass ist der 25. Jahrestag des Inkrafttretens der Europäischen Charta der Regional- und Minderheitensprachen am 1. März. „Das wird auf jeden Fall eine lebhafte Debatte“, sagte der ostfriesische SPD-Bundestagsabgeordnete und parlamentarische Staatssekretär im Innenministerium, Johann Saathoff, der Deutschen Presse-Agentur.