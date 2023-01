Deutsche Bahn Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down Bahnverkehr DB Regio betreibt Regio-Linie zwischen Rheine und Löhne Von dpa | 18.01.2023, 17:37 Uhr

Die DB Regio AG wird vom kommenden Dezember an die Regionalexpresslinie zwischen dem münsterländischen Rheine und dem ostwestfälischen Löhne über Osnabrück betreiben. Die neue Linie werde eingerichtet, um nach einem Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn im Fernverkehr zwischen Berlin und Amsterdam zum Dezember 2023 stündliche Anschlüsse und Umsteigemöglichkeiten in Osnabrück und Rheine weiterhin anbieten zu können, teilte die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen am Mittwoch in Hannover mit. Weiterer Auftraggeber ist der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe.