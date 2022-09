Luxusjacht «Dilbar» bei Bremen Foto: Jörn Hüneke/TNN/dpa up-down up-down Ukraine-Krieg Datenträger auf Luxusjacht „Dilbar“ sichergestellt Von dpa | 28.09.2022, 11:58 Uhr

Ermittler haben am Mittwoch die Durchsuchung auf der bei Bremen festgesetzten russischen Luxusjacht „Dilbar“ fortgesetzt. Es seien bereits Datenträger und Unterlagen sichergestellt worden, die nun auszuwerten seien, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main. Die Luxusjacht, die der Schwester des russischen Oligarchen Alischer Usmanow gehören soll, war im April auf Basis der EU-Sanktionen wegen des Einmarschs russischer Truppen in die Ukraine festgesetzt worden.