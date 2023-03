Das Wetter am Wochenende bringt mal Regen und mal einen klaren Himmel mit sich. Möglicherweise erhöht das die Chance, einen Regenbogen zu sehen. Symbolfoto: imago images/Jan Eifert up-down up-down Typisches Aprilwetter Mal Regen, mal klarer Himmel: So wird das Wetter am Wochenende in Niedersachsen Von Patrick Kern | 30.03.2023, 15:32 Uhr

Der April, der macht was er will: An diesem Wochenende scheint die bekannte Redewendung zuzutreffen. In Niedersachsen ist von klarem Himmel über Schauer bis Gewitter alles dabei.