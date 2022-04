Ein Schwerpunkt liegt in diesem Jahr beim Thema Mobilität. Zu den besonders auffälligen Präsentationen zählt hier das erste serienmäßige Einliterauto, der in Osnabrück hergestellt XL1 von VW. Einen zentralen Stellenwert hat aber auch die Berufsorientierung im „ClubZukunft“: Jugendliche können sich hier über Karrierechancen informieren und direkt mit Unternehmen in Kontakt treten.

Abgerundet wird das Programm durch eine Vielzahl von Workshops, Science Shows (unter anderem mit Ranga Yogeshwar) und Liveauftritten namhafter Bands wie etwa „Deichkind“, „Benjrose“ (beide am Freitag) sowie „Taio Cruz“ und „Laing“ (beide am Samstag). Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Weil nannte die IdeenExpo eine „Erfolgsstory für Niedersachsen“. Es sei gerade angesichts der Herausforderungen durch den demografischen Wandel enorm wichtig, junge Leute -vor allem auch Mädchen- für Technikberufe zu gewinnen. „Da liegt noch Vieles brach“, meinte der Regierungschef.

Weil, der die Pionierarbeit des damaligen Ministerpräsidenten Christian Wulff für die erste IdeenExpo 2007 würdigte, kündigte weitere Unterstützung durch das Land Niedersachsen an. „Landesregierungen kommen und gehen, die Unterstützung für die IdeenExpo bleibt“, stellte der SPD-Politiker klar.

„Frauen und Technik - das passt zusammen“, widersprach auch von der Leyen alten Vorurteilen. Notwendig sei es aber, noch mehr Interesse für solche Berufe zu wecken. Hier leiste die IdeenExpo „die beste Werbung“, die man sich vorstellen könne.