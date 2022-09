eActros LongHaul Foto: Daimler Truck/dpa up-down up-down Elektro Daimler Truck stellt E-LKW für den Fernverkehr vor Von dpa | 18.09.2022, 18:34 Uhr

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat einen batterieelektrischen LKW für den Fernverkehr vorgestellt. Dieser verfüge in der Serie über eine Reichweite von rund 500 Kilometern, teilte das Unternehmen am Sonntagabend vor der Nutzfahrzeug-Messe IAA Transportation in Hannover mit. Der „eActros LongHaul“ soll 2024 serienreif sein.