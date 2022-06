ARCHIV - Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild FOTO: Philipp von Ditfurth up-down up-down Feuerwehreinsatz Dachstuhlbrände in Niedersachsen: Hoher Schaden Von dpa | 30.06.2022, 07:48 Uhr

Zwei Dachstühle sind in der Nacht zum Donnerstag in Damme und Cuxhaven ausgebrannt, ohne dass dabei Personen verletzt wurden. Wie die Polizei Oldenburg am Donnerstagmorgen mitteilte, handelte es sich bei dem Brand in Damme im niedersächsischen Landkreis Vechta um ein unbewohntes Gebäude, das sich aktuell im Umbau befinde. Der Sachschaden des ausgebrannten Dachstuhls beliefe sich auf etwa 750.000 Euro.