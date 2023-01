Dachstuhlbrand in Celle Foto: Feuerwehr Celle/dpa up-down up-down Feuerwehreinsatz Dachstuhlbrand in Celle: Vier Menschen verletzt Von dpa | 25.01.2023, 22:07 Uhr

Bei einem Feuer im Dachstuhl eines Wohnhauses in Celle sind am Mittwoch vier Menschen verletzt worden. Sie wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Zur Art der Verletzungen konnten keine Angaben gemacht werden. Die schwierigen Löscharbeiten, an denen insgesamt rund 100 Einsatzkräfte beteiligt waren, dauerten mehrere Stunden an und konnten erst am Abend beendet werden, wie es hieß.