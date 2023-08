Harburg Dachstuhl von Kindertagesstätte vollständig abgebrannt Von dpa | 12.08.2023, 09:58 Uhr | Update vor 30 Min. Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Der Dachstuhl einer Kindertagesstätte in Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) ist in der Nacht von Freitag auf Samstag vollständig abgebrannt. Dabei ist laut Polizeiinformationen von Samstagmorgen ein Sachschaden von rund 250.000 Euro entstanden. Es gebe keinen Hinweis auf Brandstiftung, hieß es, die Brandursache war zunächst unbekannt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand und die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand vollständig löschen. Die Ermittlungen dauern an.