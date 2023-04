Cyberkriminalität Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration up-down up-down Internetkriminalität Cyberkriminalität: Durchsuchungen bei fünf Beschuldigten Von dpa | 05.04.2023, 15:27 Uhr

Bundesweite Durchsuchungen gegen Cyberkriminelle richteten sich in Niedersachsen und Bremen gegen insgesamt fünf Beschuldigte. Drei Beschuldigte kommen aus Niedersachsen und zwei aus Bremen, wie das Bundeskriminalamt (BKA) und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Mittwoch mitteilten. Die Durchsuchungen fanden am Dienstag bei bundesweit 58 Beschuldigten statt.