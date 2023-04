Cybersicherheit Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild up-down up-down Cyberangriff Cyberattacke auf Polizeiseiten beendet Von dpa | 11.04.2023, 12:19 Uhr

Der Cyberangriff mit Auswirkungen auf mehrere Webseiten der niedersächsischen Polizei ist überstanden. Im Laufe des Osterwochenendes seien die Angriffsaktivitäten eingestellt worden, sagte ein Sprecher des niedersächsischen Innenministeriums am Dienstag. Die Seiten, die in der vergangenen Woche über mehrere Stunden für die Bürger nicht erreichbar waren, seien seit Tagen wieder konstant am Netz. IT-Experten sollten den Vorfall nun analysieren. Die Staatsanwaltschaft Verden hatte ein Ermittlungsverfahren wegen Computersabotage gegen unbekannt eingeleitet.