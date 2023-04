Cyberkriminalität Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration up-down up-down Ermittlungen Cyberangriff auf Werften FSG und Nobiskrug Von dpa | 14.04.2023, 16:23 Uhr

Die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) und die Rendsburger Werft Nobiskrug sind Opfer einer Cyberattacke geworden. Am 3. März sei der externe Angriff auf die IT der Werft bemerkt worden, sagte ein Sprecher der FSG-Nobiskrug Holding am Freitag. „Sämtliche IT-Systeme wurden deshalb von unseren Experten abgeschottet und die zuständigen Behörden informiert.“ Zuvor hatte der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag (SHZ) auf seiner Internetseite über die Ereignisse berichtet.