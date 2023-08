Dienstleistungen CTS Eventim traut sich nach erstem Halbjahr mehr für 2023 zu Von dpa | 24.08.2023, 08:36 Uhr | Update vor 36 Min. CTS Eventim Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild up-down up-down

Der Ticketvermarkter CTS Eventim wird nach den ersten sechs Monaten zuversichtlicher für 2023. Der Erlös soll gegenüber dem Vorjahr moderat wachsen, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Die Ergebniskennzahlen sollen mindestens stabil bleiben, das Management kann sich aber auch ein leichtes Plus vorstellen. Bislang hatte die Konzernführung in beiden Fällen noch Werte auf dem Niveau von 2022 in Aussicht gestellt.