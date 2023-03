Eventim-Logo Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild up-down up-down Ticketverkauf CTS Eventim rechnet 2023 stabilem Umsatz Von dpa | 23.03.2023, 09:09 Uhr

Der Ticketverkäufer CTS Eventim will Umsatz und Gewinne 2023 in etwa stabil halten. Würden die Corona-Hilfen des Jahres 2022 ausklammert, werde indes mit höheren Ergebniskennziffern gerechnet, teilte das MDax-Unternehmen am Donnerstag in München mit.