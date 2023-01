Corona-Test Foto: Uwe Anspach/dpa/Symbolbild up-down up-down Pandemie Coronavirus-Variante XBB.1.5 in Niedersachsen nachgewiesen Von dpa | 13.01.2023, 10:21 Uhr

Die neue Coronavirus-Sublinie XBB.1.5 ist erstmals im Labor des niedersächsischen Landesgesundheitsamtes nachgewiesen worden. Das teilte das Landesgesundheitsamt in Hannover am Freitag mit. Der Präsident des Landesgesundheitsamtes, Dr. Fabian Feil, sagte laut Mitteilung: „Wir gehen davon aus, dass sich die Variante XBB 1.5, die mit ihrer hohen Ansteckungsfähigkeit einen Selektionsvorteil gegenüber anderen Varianten aufweist, langfristig in Deutschland und damit auch in Niedersachsen durchsetzen wird.“