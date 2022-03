Händedesinfektion FOTO: Robert Michael Pandemie Corona-Übergangsverordnung soll am Samstag in Kraft treten Von Victoria Lippmann | 15.03.2022, 18:05 Uhr | Update vor 24 Min.

Die Corona-Übergangsverordnung für Niedersachsen soll am Samstag in Kraft treten. Das sagte eine Regierungssprecherin am Dienstag in Hannover. Am Donnerstag soll die Verordnung im Sozialausschuss des Landtags vorgelegt werden. Viele Details sind dazu noch nicht bekannt.