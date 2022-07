ARCHIV - Ein Laborant arbeitet in einem Labor für Corona-Tests. Foto: Uwe Anspach/dpa/Symbolbild FOTO: Uwe Anspach up-down up-down Landesgesundheitsamt Corona-Tests weiter rückläufig in Niedersachsen Von dpa | 27.07.2022, 12:56 Uhr

Die Zahl der Corona-Tests ist in Niedersachsen weiter rückläufig. In der vergangenen Woche wurden landesweit noch rund 342.500 Tests gemeldet, drei Wochen zuvor waren es noch knapp 800.000, wie das Landesgesundheitsamt am Mittwoch auf dpa-Anfrage mitteilte. In der vergangenen Woche meldeten demnach noch 1433 Zentren Testergebnisse, drei Wochen zuvor waren es noch 940 mehr. Selbsttests, die etwa in Drogeriemärkten erhältlich sind, fließen in diese Zahlen nicht mit ein.