Fallzahlen Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen gesunken Von dpa | 01.06.2022, 12:29 Uhr

Das Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen hat sich im Wochenvergleich weiter entspannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 259,1 - nach 258,3 am Vortag. Am vergangenen Mittwoch hatte der Wert noch bei 363,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gelegen.