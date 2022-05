PRODUKTION - Testflüssigkeit wird auf einen Antigen-Schnelltest gegeben. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez Pandemie Corona-Neuinfektionen gehen weiter zurück Von dpa | 24.05.2022, 12:37 Uhr

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen ist nach Zahlen des Robert Koch-Institutes (RKI) weiter zurückgegangen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag bei 412,7, wie das RKI mitteilte. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen registriert werden. Vor einer Woche lag der Wert bei 609,4.