Corona-Lage in Niedersachsen verschärft sich weiter Von dpa | 11.10.2022, 11:48 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Niedersachsen ist abermals sprunghaft gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag mit 863,6 an - zwischen Freitag und Sonntag lag der Wert mit leicht sinkender Tendenz noch unter 700. Die Zahl beschreibt, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den vergangenen sieben Tage gemeldet wurden. Landesweit wurden 18.466 bestätigte Neuinfektionen registriert, 19 weitere Menschen starben an oder mit Covid-19.