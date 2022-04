Intensivstation FOTO: Robert Michael Pandemie Corona-Lage in Krankenhäusern weiter angespannt Von dpa | 19.04.2022, 15:20 Uhr | Update vor 12 Min.

In Niedersachsens Krankenhäusern werden coronabedingt weiterhin viele planbare Operationen verschoben. Das teilte die Krankenhausgesellschaft (NKG) am Dienstag auf Anfrage mit. Die Krankenhäuser befänden sich „nach wie vor in einer angespannten Situation“, hieß es. Ursächlich seien dafür anders als in früheren Corona-Wellen vor allem massive Ausfälle des Personals aufgrund von Isolation und Quarantäne. Aber auch die Zahl der Corona-Patienten auf den Normalstationen sei immer noch hoch. „Die Kombination aus Personalausfällen und gleichzeitig hohem Mehraufwand ist für die Krankenhäuser problematisch“, erklärte die NKG.