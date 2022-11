Corona-Tests Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Pandemie Corona-Lage im Nordwesten insgesamt entspannter Von dpa | 03.11.2022, 11:32 Uhr

Die Corona-Infektionslage in Niedersachsen und Bremen hat sich bis zum Donnerstag verglichen mit der Vorwoche insgesamt gesehen weiter entspannt. Die allgemeine Sieben-Tage-Inzidenz lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) im niedersächsischen Schnitt zuletzt bei 382,8 - am Donnerstag davor hatte sie noch bei 579,3 gestanden. Die Zahl beschreibt, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche gemeldet wurden. Für den Mittwoch hatte es nur unvollständige Werte gegeben. Die absolute Zahl der bestätigten Neuinfektionen nahm am Donnerstag im Vergleich zum selben Tag der Vorwoche allerdings von 9258 auf 15.550 zu, die der im Zusammenhang mit Covid-19 gestorbenen Menschen von 18 auf 77.