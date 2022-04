ARCHIV - Eine Mitarbeiterin eines Testzentrums entnimmt einer Frau einen Nasenabstrich für einen Corona-Test. Foto: Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Kira Hofmann Niedersachsen Corona-Lage angespannt: Fast 100.000 Fälle in fünf Tagen Von dpa | 26.04.2022, 11:34 Uhr

In Niedersachsen haben die Behörden in nur weniger als einer Woche knapp 100.000 weitere Fälle von Covid-19 registriert. Laut Robert Koch-Institut (RKI) lag der Gesamtstand seit dem Beginn der Pandemie bis zum Dienstagmorgen bei 2.096.095 Fällen - damit kamen verglichen mit vorigem Samstag, als die letzten vollständigen Daten genannt worden waren, noch einmal über 25.000 Meldungen hinzu. Zwei Tage davor hatte das Land die Zwei-Millionen-Marke überschritten. Die Infektionsdynamik bleibt also sehr hoch, erst Ende Februar war die Zahl auf mehr als eine Million angewachsen.