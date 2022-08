ARCHIV - Ein Corona-Test wird gemacht. Foto: Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv FOTO: Kira Hofmann up-down up-down Pandemie Corona-Inzidenzen in Niedersachsen und Bremen sinken weiter Von dpa | 16.08.2022, 13:57 Uhr

Die Corona-Situation in Niedersachsen und Bremen hat sich weiter entspannt. In Niedersachsen wurde die offizielle Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag mit 350,4 angegeben. Am Dienstag vor einer Woche hatte sie 401,4 betragen. Der vom Robert Koch-Institut (RKI) herausgegebene Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gemeldet wurden.