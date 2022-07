ARCHIV - Eine biologisch-technische Assistentin bereitet PCR-Tests für die Analyse vor. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Pandemie Corona-Inzidenz leicht gesunken Von dpa | 06.07.2022, 11:42 Uhr

Das Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen hat sich leicht abgeschwächt. Die Sieben-Tage-Inzidenz für das Land wurde am Mittwoch mit 915,8 angegeben nach 966,7 am Vortag. Vor einer Woche hatte dieser Wert bei 917,8 gelegen, wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Sieben-Tages-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche an. Niedersachsen hatte hinter Schleswig-Holstein weiterhin den zweithöchsten Wert im Vergleich der Bundesländer.