Pandemie Corona-Inzidenz in Niedersachsen weiter rückläufig Von dpa | 03.08.2022, 11:44 Uhr

Das Infektionsgeschehen in Niedersachsen schwächt sich weiter ab. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch bei 515,3, nach 557,5 am Vortag. In vier Kommunen bewegt sich die Inzidenz inzwischen unter der Marke von 350. Der vom Robert Koch-Institut (RKI) herausgegebene Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gemeldet wurden.