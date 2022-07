ARCHIV - Ein medizinischer Mitarbeiter entnimmt einer Frau für einen Corona-Test einen Abstrich. Foto: Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Kira Hofmann up-down up-down Pandemie Corona-Inzidenz in Niedersachsen: Trend leicht rückläufig Von dpa | 07.07.2022, 10:47 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Niedersachsen ist im Wochenvergleich leicht gesunken. Die Sieben-Tage-Inzidenz für das Land wurde am Donnerstag mit 922,1 angegeben nach 965,8 am Donnerstag vor einer Woche. Am Vortag hatte der Wert noch bei 915,8 gelegen, wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Sieben-Tages-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche an. Niedersachsen hatte damit nur noch den dritthöchsten Wert im Vergleich der Bundesländer hinter Schleswig-Holstein und dem Saarland.