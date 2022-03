Corona-Schnelltest FOTO: Zacharie Scheurer Gesundheit Corona-Inzidenz in Niedersachsen steigt wieder leicht Von dpa | 29.03.2022, 10:15 Uhr | Update vor 13 Min.

Das Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen bleibt auf hohem Niveau. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Dienstag laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 1997,5 nach 1941,8 am Vortag. So viele Menschen steckten sich binnen einer Woche neu mit dem Virus an.