Corona-Inzidenz in Niedersachsen steigt wieder
03.06.2022, 10:23 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Niedersachsen ist wieder angestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 341,2 - nach 286,8 am Donnerstag. Vergleichswerte von vor einer Woche bei den Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen lagen nicht vor. Höher als in Niedersachsen war die Inzidenz in Schleswig-Holstein (457,7) und Hessen (364,6).