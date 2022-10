Corona-Schnelltests Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Infektionslage Corona-Inzidenz in Niedersachsen steigt massiv Von dpa | 13.10.2022, 10:39 Uhr

Die Corona-Infektionslage in Niedersachsen hat sich erneut deutlich verschärft. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz für das Bundesland am Donnerstag mit 871,2 an - nach 501,3 vor einer Woche. Die Zahl beschreibt, wie viele Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet wurden. Landesweit wurden 23 785 bestätigte Neuinfektionen registriert, 31 weitere Menschen starben an oder mit Covid-19.