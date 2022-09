Corona-Schnelltests Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesundheit Corona-Inzidenz in Niedersachsen steigt Von dpa | 09.09.2022, 10:18 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Niedersachsen steigt wieder. Am Freitag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 295,3 - vor einer Woche hatte das Robert-Koch-Institut (RKI) den Wert für das Bundesland noch mit 265,4 angegeben. Die Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche gemeldet wurden.