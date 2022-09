Corona-Test Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Fallzahlen Corona-Inzidenz in Niedersachsen sinkt immer weiter Von dpa | 02.09.2022, 11:15 Uhr

Die Corona-Infektionslage in Niedersachsen verbessert sich spürbar. Am Freitag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 265,4 - vor einer Woche hatte das Robert Koch-Institut (RKI) den Wert für das Bundesland noch mit 308,4 angegeben. Die Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche gemeldet wurden. Vor einem Monat hatte die Inzidenz im Land noch bei 557,5 gelegen.