Fallzahlen Corona-Inzidenz in Niedersachsen sinkt im Wochenvergleich Von dpa | 02.06.2022, 10:13 Uhr

Das Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen hat sich im Wochenvergleich entspannt - im Vergleich zum Vortag aber ist die Inzidenz deutlich gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 286,8 - nach 259,1 am Mittwoch. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 346,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen gelegen. Höher als in Niedersachsen war die Inzidenz in Schleswig-Holstein (369,5) und Hessen (309,5).