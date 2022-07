ARCHIV - Eine Laborantin sortiert Proben. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild FOTO: Christophe Gateau up-down up-down Pandemie Corona-Inzidenz in Niedersachsen im Wochenvergleich gesunken Von dpa | 08.07.2022, 10:24 Uhr | Update vor 27 Min.

Die Corona-Inzidenz in Niedersachsen ist im Wochenvergleich erneut gesunken. Am Freitag lag die Sieben-Tage-Inzidenz nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 924,9 - nach 980,3 vor einer Woche und 922,1 am Vortag. Der Wert gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche an. Niedersachsen lag damit im Vergleich der Bundesländer hinter dem Saarland und Schleswig-Holstein.