Corona-Test Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild
Fallzahlen Corona-Inzidenz in Niedersachsen bei 286,5 Von dpa | 19.11.2022, 12:53 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Niedersachsen ist am Samstag laut Robert Koch-Institut (RKI) auf 286,5 gesunken. Tags zuvor hatte sie noch bei 293,9 gelegen, vor einer Woche bei 317,9. Die Maßzahl drückt aus, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet wurden. Allerdings kamen bis Samstag auch 3169 weitere Covid-19-Fälle hinzu, und 28 Menschen starben an oder im Zusammenhang mit dem Virus.